تعرض الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، لإصابة عضلية خلال مباراة الريدز وبرشلونة، التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن موسم نابي كيتا قد انتهى مع فريقه، بعد إصابته العضلية التي تعرض لها، وسيغيب على أثرها لمدة ٣-٤ أسابيع، مما يؤكد
وسيغيب نابي كيتا عن مباريات ليفربول المتبقية أمام نيوكاسل و ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام برشلونة.
وكان كيتا أنضم إلى صفوف الريدز قادمًا من لايزبيج الألماني في الانتقالات الصيفية الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية موسم نابي كيتا مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.