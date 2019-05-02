نهاية موسم نابي كيتا مع ليفربول

تعرض الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، لإصابة عضلية خلال مباراة الريدز وبرشلونة، التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن موسم نابي كيتا قد انتهى مع فريقه، بعد إصابته العضلية التي تعرض لها، وسيغيب على أثرها لمدة ٣-٤ أسابيع، مما يؤكد

نهاية موسمه مع الريدز.

وسيغيب نابي كيتا عن مباريات ليفربول المتبقية أمام نيوكاسل و ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام برشلونة.

وكان كيتا أنضم إلى صفوف الريدز قادمًا من لايزبيج الألماني في الانتقالات الصيفية الماضية.