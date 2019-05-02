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نهاية موسم نابي كيتا مع ليفربول

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تعرض الغيني نابي كيتا لاعب وسط الإنجليزي، لإصابة عضلية خلال مباراة الريدز وبرشلونة، التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب دور نصف نهائي .

وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن موسم نابي كيتا قد انتهى مع فريقه، بعد إصابته العضلية التي تعرض لها، وسيغيب على أثرها لمدة ٣-٤ أسابيع، مما يؤكد

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نهاية موسمه مع الريدز. 

وسيغيب نابي كيتا عن مباريات ليفربول المتبقية أمام نيوكاسل و ولفرهامبتون في ، بالإضافة إلى مباراة الإياب أمام .

وكان كيتا أنضم إلى صفوف الريدز قادمًا من لايزبيج الألماني في الانتقالات الصيفية الماضية.

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