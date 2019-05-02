اتحاد الكرة يحدد موعد لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

اتفق اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على موعد لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك. السوبر بين الأهلي والزمالك. واستقرت اللجنة على إقامة المباراة مطلع الموسم الجديد، على أن يقام السوبر الخاص بالموسم الحالي بين الدورين في الموسم الجديد.

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