بالصور.. منتخبات سيدات الطائرة يبدأن الاستعداد لبطولة العالم

بدأت منتخبات مصر القومية لسيدات الكرة الطائرة الاستعداد لبطولة العالم والتي ستستضيفها مصر خلال شهر أغسطس المقبل. وبدا التجمع بمركز المنتخبات القومية لخوض معسكر لمنتخب الأول ومنتخب الشابات ومنتخب الناشئات. وانطلق المعسكر امس تحت قيادة، هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع لمنتخب الأول ومنتخب الشابات ومنتخب الناشئات. وانطلق المعسكر امس تحت قيادة، هشام بدراوى المدير الفنى لقطاعالانسات، ونور عطية المدير الفنى للمنتخب الاول، وأحمد فتحى المدير الفنى لمنتخب الشابات، وعماد نوار المدير الفنى لمنتخب الناشئات، وحسن عابد مدير المنتخبات القومية، وناصر حمدى المدير الادارى لقطاع الانسات.

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