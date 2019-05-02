شاهد.. نجم مانشستر يونايتد يحتفل بهدف ميسي الخرافي في ليفربول

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر كلا من النجم الإنجليزي، جاري لينكر، وريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، خلال مباراة ليفربول وبرشلونة، أمس الأربعاء.
وكان ليفربول واجه برشلونة، أمس،على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة انتهت لصالح الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.
وأطهر الفيديو الذي تم تداوله فرحة هستيرية للنجمين الإنجليزيين بعد هدف ميسي الثالث في شباك ليفربول، الذي قضى على آمال الفريق الإنجليزي في إمكان العودة في لقاء الإياب.
يذكر أن لقاء الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب آنفيلد، سيقام الثلاثاء المقبل.
شاهد الفيديو..
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