رياضة | جروس يرفض عودة "فتوح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يرفض عودة "فتوح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار إلى سموحة في الموسم القادم.

وعلى الرغم من انضمام اللاعب للمنتخب الوطني في الفترة الماضية وحصوله على ثقة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة لكن السويسري لازال متحفظ على مستوى اللاعب وغير مقتنع به مما جعله يوافق من قبل على إعارته إلى صفوف سموحة ورؤيته أنه غير مجدي ويفتقد للخبرات وتفضيله التعاقد مع ظهير أيسر جديد عن إعادته.

ويضم الزمالك حاليًا في مركز الجبهة اليسرى كل من عبدالله جمعة وبهاء مجدي فقط بعد رحيل أبو الفتوح إلى صفوف سموحة.