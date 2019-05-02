رياضة | مصطفى فتحي مهدد باعتزال الكرة نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي مهدد باعتزال الكرة نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك شبح الاعتزال بسبب الإصابة التي تطارده في الركبة بعد غيابه لفترات طويلة على مدار الموسمين الماضيين وعدم قدرته على المشاركة لفترة مستمرة مع الفريق وهو ما وضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبله مع القلعة البيضاء.

ومنح مسئولو الزمالك مهلة أخيرة مصطفى فتحي بعد عودته للملاعب بعد شهر من الآن عقب الجراحة التي أجراها في ألمانيا وحال تجدد غيابه سيكون قرارهم بالاستغناء النهائي عنه ليواجه اللاعب شبح الاعتزال بسبب المشكلة المستمرة له في الركبة.

وغاب مصطفى فتحي عن الزمالك أغلب فترات الموسم الجاري وهو ما أثر على الفريق بصورة سلبية بسبب مشكلة الركبة لتضطر الإدارة في النهاية على سفره إلى ألمانيا لخضوعه لفحوصات هناك.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

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رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.