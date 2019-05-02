رياضة | بعد ثلاثية برشلونة.. فان دايك يتحدث عن ميسي وفرص ليفربول في التأهل للنهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثية برشلونة.. فان دايك يتحدث عن ميسي وفرص ليفربول في التأهل للنهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي، أن فريقه بإمكانه تحقيق المهمة الصعبة التي يحتاجونها في مباراة الإياب للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني.

وتابع فان ديك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي "ليفربول" : "نشعر بخيبة أمل بسبب نتيجة لقاء الأمس، والتي لم تعبر عن سير اللقاء".

وأكمل: "لقد لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصًا عديدة،كان من الطبيعي أن نسجل هدفًا واحدًا على أقل تقدير، لكنها كرة القدم".

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وعن ليونيل ميسي قال فان دايك:" أفضلية برشلونة في وجود ميسي، لكننا سنحاول القيام بكل ما هو ممكن".

وأتم: "لدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها في أنفيلد.. أظهرنا طوال الموسم أننا لا نستسلم أبدًا، لذلك علينا أن نصدق فقط أننا نستطيع.. نحتاج إلى تكاتف الجميع معنا، وسنرى كيف تسير الأمور".

وخسر ليفربول أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو، لتصبح مهمته صعبة في لقاء الإياب الذي سيقوم مساء الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد.