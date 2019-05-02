رياضة | رابطة التنس تطلق أقوى بطولاتها في يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة التنس تطلق أقوى بطولاتها في يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعد رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان لاطلاق احدث واقوى بطولاتها للناشئين والناشئات فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل .
وصرح الدكتور عمرو شعبان بأن البطولة الجديدة هى race- eleven او سباق 11 للناشئين والناشئات من سن 10 حتى 11 عاما فقط فى المرحلة الاولى منها ويليها الاعمار الاخرى .
وقال شعبان إن البطولة عبارة عن 15 جولة تقام سبع منها بالقاهرة وثلاث بالاسماعيلية واثنتين بالإسكندرية وثلاث فى شرم الشيخ والغردقة وكل جولة منها على مدار يومين الجمعه والسبت من كل اسبوع.
قال ان الحد الأقصى للمشاركين فى كل جولة 64 لاعب و64 لاعبة ويحصل كل لاعب اولاعبة على نقاط حسب ترتيبه فى التصنيف المشارك به .
اوضح قائلا ان الفائز الاول سيكون هو صاحب اعلى رصيد من النقاط فى عشر جولات من الخمس عشرة جولة .
اكد قائلا ان الجديد فى البطولة هو بدء الرابطة فى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجها الاساسي وهو المساهمة فى تطوير ورعاية الناشئ المصرى فى رياضة التنس وتقديم مواهب جديدة صاعدة وذلك بعد النجاح فى نشر اللعبة وزيادة رقعة الناشئين محليا من خلال توفير حزمة بطولات الاعمال من سن 8 حتى 12 عاما دون اية ضغوط .
اضاف قائلا ان الفائز الاول للناشئين والفائزة الاولى للناشئات سيتم اشراكه فى احدى البطولات الاوربية مجانا حيث تتحمل رابطة التنس كافة النفقات بالكامل من اقامة وانتقالات وتذاكر طيران ورسوم مشاركة البطولة بينما اصحاب المراكز من الثانى إلى العاشر فى كل مرحلة سيكون بانتظارهم هدايا عينية باجمالى 20 ألف جنيها مقسمة على حسب الترتيب بجانب تخفيضات فى رسوم التدريب بالاكاديميات لاصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين فى كل مرحلة ايضا.