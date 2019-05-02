رياضة | رابطة التنس تطلق أقوى بطولاتها في يونيو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة التنس تطلق أقوى بطولاتها في يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد رابطة التنس برئاسة الدكتور عمرو شعبان لاطلاق احدث واقوى بطولاتها للناشئين والناشئات فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل .

وصرح الدكتور عمرو شعبان بأن البطولة الجديدة هى race- eleven او سباق 11 للناشئين والناشئات من سن 10 حتى 11 عاما فقط فى المرحلة الاولى منها ويليها الاعمار الاخرى .

وقال شعبان إن البطولة عبارة عن 15 جولة تقام سبع منها بالقاهرة وثلاث بالاسماعيلية واثنتين بالإسكندرية وثلاث فى شرم الشيخ والغردقة وكل جولة منها على مدار يومين الجمعه والسبت من كل اسبوع. Advertisements

قال ان الحد الأقصى للمشاركين فى كل جولة 64 لاعب و64 لاعبة ويحصل كل لاعب اولاعبة على نقاط حسب ترتيبه فى التصنيف المشارك به .

اوضح قائلا ان الفائز الاول سيكون هو صاحب اعلى رصيد من النقاط فى عشر جولات من الخمس عشرة جولة .

اكد قائلا ان الجديد فى البطولة هو بدء الرابطة فى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجها الاساسي وهو المساهمة فى تطوير ورعاية الناشئ المصرى فى رياضة التنس وتقديم مواهب جديدة صاعدة وذلك بعد النجاح فى نشر اللعبة وزيادة رقعة الناشئين محليا من خلال توفير حزمة بطولات الاعمال من سن 8 حتى 12 عاما دون اية ضغوط .