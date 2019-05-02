رياضة | صالح نصر مهاجم الأهلي هدافا لدوري الجمهورية 99

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح نصر مهاجم الأهلي هدافا لدوري الجمهورية 99 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج صالح نصر الجناح الأيسر لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 هدافاً لبطولة الجمهورية في مرحلته السنية، بعدما أنهى الموسم بتسجيله 37 هدفاً.

وسجل صالح نصر أهدافه الـ 37 في 33 مباراة شارك خلالهم في بطولة الجمهورية هذا الموسم، حيث خاض كل المباريات باستثناء مواجهة الأهلي أمام الداخلية في الدور الثاني، والتي غاب عنها بسبب الإيقاف.

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وقدم نصر مستويات رائعة على مدار الموسم، وسجل أهدافاً حاسمة في أكثر من مباراة اقتنص بها الفوز للأهلي، وأبرزها مباراة الجونة التي سجل خلالها 4 أهداف ليقود الأهلي للفوز 4 – 2.

وقال اللاعب الشاب إنه سعيد للغاية بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الموسم، ولكنه كان يتمنى فوز الأهلي بلقب البطولة، الأمر الذي كان يعتبره أكثر أهمية من تتويجه بلقب الهداف، مؤكداً أنه يحلم بفرصة اللعب مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.