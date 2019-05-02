رياضة | حسام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

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وكان اللاعب قد قام بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من الإصابة، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على حالة اللاعب بعد تنفيذه خلال الأيام الماضية تدريبات خفيفة بالكرة، في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت في الثامنة والربع مساء.