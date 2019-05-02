رياضة | الأهلي يطمئن على جيرالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على حالة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في رأسه أمس في نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد .

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وقال الجهاز الفني إن حالة اللاعب لا تستدعي إجرائه أية أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوي؛ مما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله بين شوطي المباراة.

وأوضح الجهاز الفني أن حالة الأنجولي مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم؛ للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام في الرأس.