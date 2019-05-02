رياضة | الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للأهلى، بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، على عودة رامى ربيعة لقيادة دفاع الفريق فى مواجهة النجوم المقرر إقامتها الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

ويأتي قرار لاسارتي، بسبب تأكد غياب ياسر إبراهيم أمام النجوم بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس فى بطولة الدوري العام، وحسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويعد رامي ربيعة من نجوم الأهلي، ولكن تكرار إصابته في الفترة الأخيرة كان سببا في غيابه عن الفريق.

ويحتل الأهلى حالياً المركز الثاني فى بطولة الدورى العام خلف المتصدر بيراميدز ويملك كل منهما 64 نقطة.