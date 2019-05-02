رياضة | تحرك جديد من بوجبا للانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من بوجبا للانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مفاوضات مسئولو ريال مدريد، مع النجم الفرنسي بول بوجبا لمراحل متقدمة للغاية، من أجلى ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة " ESPN " أن بوجبا أبدى استعداده لتخفيض راتبه الحالي الذي يتقاضاه مع مانشستر يونايتد، من أجل تحقيق حلمه بالانتقال لريال مدريد.

Advertisements

وأضافت الشبكة أن بوجبا يحصل على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ولكنه أبدى مرونة في تخفيض راتبة خاصة في ظل وجود ممانعة من ريال مدريد لدفع هذا المبلغ الذي سيكسر سلم الرواتب في الفريق .

ويعد بول بوجبا صاحب الـ26 عاماً، من أبرز لاعبي الوسط في العالم، ويسعى الفرنسي زيدان المدير الفني للملكي لضمه لصفوف الفريق ليكون ضمن تدعيمات الفريق للموسم المقبل.