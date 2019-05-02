رياضة | 3 مباريات حاسمة للأهلي في شهر مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مباريات حاسمة للأهلي في شهر مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

ووصل رصيد الأهلي إلى النقطة 64 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الأول، و4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويخوض الأهلي 3 مواجهات مصيرية في شهر مايو الجاري بمشواره نحو التتويج باللقب الرابع على التوالي:-

-النجوم vs الأهلي يوم الأحد 5 مايو في تمام الساعة 8.15 مساء.

-الأهلي vs سموحة يوم السبت 11 مايو في تمام الساعة العاشرة مساء

-الأهلي vs المقاولون العرب يوم السبت 25 مايو في تمام الساعة 10 مساء

وتم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي الذي كان مقرر له يوم السبت 4 مايو

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

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واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.