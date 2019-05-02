كريستيانو رونالدو يشترى أغلى سيارة في العالم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، السيارة الأغلى في العالم ونوعها “بوغاتي لا فوريتوري”، التي لم يتم تصنيع سوى واحدة فقط منها في العالم حتى الآن.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن السيارة الفريدة تم الكشف عنها للمرة الأولى في معرض جنيف الدولي للسيارات في شهر مارس الماضي، وتبلغ قيمتها 12.4 مليون دولار.

ووفقاً للتقارير فقد أكدت شركة “بوغاتي” أن السيارة الحصرية قد وجدت مالكاً، وهو كريستيانو رونالدو، ولم يتم الانتهاء من النموذج الأولي حتى الآن، ولن يتمكن من قيادة السيارة حتى عام 2021.

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لاعب ريال مدريد السابق يعرف عنه عشقه لاقتناء السيارات الفاخرة ذات المحركات القوية، ولا يتردد في البحث عن كل ما هو مميز لإضافة المزيد إلى أسطوله من السيارات.

الصحيفة ذكرت أن رونالدو أصبح مالكا للسيارة التي تم تصميمها تزامنا مع الذكرى الـ110 لتأسيس شركة “بوغاتي” الفرنسية، وتبلغ قوة محركها 1500 حصان.

الشركة أكدت أن مالك السيارة لن يكون قادرا على قيادتها قبل عام 2021، لأن الشركة صاحبة العلامة التجارية تريد تطوير العديد من الأجزاء داخل السيارة، لتكون على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المحركات.