انت الان تتابع أرسنال يستضيف فالنسيا.. وتشيلسي يصطدم بفرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

أرسنال

وسط كبوة وحالة من تراجع المستوى، تخوض أندية أرسنال وتشيلسي وفالنسيا وإينتراخت فرانكفورت، فعاليات الدور قبل نهائي الدوري الأوروبي، ويحتاج أرسنال وتشيلسي إلى إعادة اكتشاف مستويهما وتضميد جراحهما المحلية، إذا أرادا الوصول إلى نهائي إنجليزي خالص، كما يحتاج فالنسيا إلى استعادة مستواه المعهود إذا أراد الفوز باللقب، ليكون بطاقة تأهله لدوري الأبطال في الموسم المقبل، خاصة أن فرصة تأهله عن طريق الليجا، أصبحت في مهب الريح، ويصطدم أرسنال بنظيره فالنسيا، فيما يلتقي إينتراخت فرانكفورت مع تشيلسي اليوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

ومنذ فوزه على نابولي في دور الثمانية، خسر أرسنال 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، في المقابل يخوض فالنسيا مباراة اليوم، بعدما خسر مباراتين متتاليتين في الدوري. وحقق تشيلسي انتصارين فقط في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف البطولات، وكان الانتصاران على حساب سلافيا براج التشيكي، في المقابل حقق فرانكفورت