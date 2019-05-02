انت الان تتابع ميسي يكشف السر وراء إسقاط ليفربول بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
ليونيل ميسي
أبدى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، سعادته بالانتصار على ليفربول الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "آخر فرصة التي صنعتها لديمبلي كانت واضحة للغاية، وتسجيل 4 أهداف أفضل من 3، والنتيجة جيدة جدًا، نعرف أنها ليست حاسمة، والأنفيلد ملعب صعب للغاية، وهم فريق يضغط كثيرًا، لكننا سُعداء بهذه المباراة الرائعة، ولعبنا بطريقتهم، بالكثير من الإيقاع والقوة البدنية، ولعبنا بطريقة واحد ضد واحد، ولسنا مُعتادين على ذلك، كلفنا الأمر بعض الشيء وعانينا".
وعن هدفه الثاني، أوضح ميسي: "لقد كان مُذهلًا، وكنت أبحث عن خطأ، وكنت محظوظًا بالتسجيل، وعدم تسجيل ليفربول في شباكنا أمر مهم للغاية. في الشوط الأول كنا متفوقين، وبعد ذلك ضغطوا علينا، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الفرص، وأرادوا بوضوح التسجيل، لذلك لدينا ميزة جيدة جدًا". وعلق قائد برشلونة على صافرات
وعلق قائد برشلونة على صافرات الجماهير ضد كوتينيو، قائلآ: "نحن في لحظات حاسمة، وعلينا أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى، وكما قلنا في بداية العام، هذا الوقت ليس مناسبًا لانتقاد أي شخص، ويجب دعم الجميع لأن لدينا مباريات تعتبر نهائية، ويجب أن نتحد لاعبين وجماهير، ومن السيئ توجيه الصافرات لكوتينيو".
وأكرم برشلونة ضيفه ليفربول، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، ضمن جولة الذهاب، وبهذا الانتصار وضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء في معقل أنفيلد.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يكشف السر وراء إسقاط ليفربول بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.