انت الان تتابع ميسي يكشف السر وراء إسقاط ليفربول بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

ليونيل ميسي

أبدى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، سعادته بالانتصار على ليفربول الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "آخر فرصة التي صنعتها لديمبلي كانت واضحة للغاية، وتسجيل 4 أهداف أفضل من 3، والنتيجة جيدة جدًا، نعرف أنها ليست حاسمة، والأنفيلد ملعب صعب للغاية، وهم فريق يضغط كثيرًا، لكننا سُعداء بهذه المباراة الرائعة، ولعبنا بطريقتهم، بالكثير من الإيقاع والقوة البدنية، ولعبنا بطريقة واحد ضد واحد، ولسنا مُعتادين على ذلك، كلفنا الأمر بعض الشيء وعانينا".

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وعن هدفه الثاني، أوضح ميسي: "لقد كان مُذهلًا، وكنت أبحث عن خطأ، وكنت محظوظًا بالتسجيل، وعدم تسجيل ليفربول في شباكنا أمر مهم للغاية. في الشوط الأول كنا متفوقين، وبعد ذلك ضغطوا علينا، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من الفرص، وأرادوا بوضوح التسجيل، لذلك لدينا ميزة جيدة جدًا". وعلق قائد برشلونة على صافرات