نجم برشلونة: سأقاتل بحياتي في موقعة أنفيلد

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
برشلونة وليفربول
شدد أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة، على رغبته الجامحة بحصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، عقب الانتصار على ليفربول، وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "سأبذل قصارى جهدي للفوز بدوري الأبطال، وسأقاتل بحياتي في مباراة الإياب، وآمل أن ألعب المباراة النهائية، ولقد عانينا ضد ليفربول لعدة دقائق، ولكن لا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى، وعلينا أن ننهي الأمور هناك، ونحترم ليفربول فهم فريق رائع، وستكون مباراة أكثر صعوبة، وليونيل ميسي عمل كثيرًا، وما فعله كان عرضًا في الملعب".
وواصل أرتورو فيدال: "أشعر أنني مستعد للعب مباريات مثل هذه، وحين وصلت إلى برشلونة شعرت بالجاهزية للعب، على الرغم من أن القرار بيد المدرب فقط". وأكرم برشلونة ضيفه ليفربول، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا كامب نو، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري
وواصل أرتورو فيدال: "أشعر أنني مستعد للعب مباريات مثل هذه، وحين وصلت إلى برشلونة شعرت بالجاهزية للعب، على الرغم من أن القرار بيد المدرب فقط".
وأكرم برشلونة ضيفه ليفربول، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا كامب نو، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ووضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل في معقل ليفربول أنفيلد.
ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي وصل إلى الهدف رقم 600 في مسيرته مع برشلونة في جميع المسابقات، في 683 مباراة بقميص البارسا، ووافق أمس الأربعاء، 1 مايو 2019، وهو ما يشكل مفارقة غريبة، حيث سجل ميسي أول أهدافه مع البارسا، في نفس اليوم عام 2005، في مرمى ألباسيتي بالدوري الإسباني.
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