شكرا لقرائتكم رامى ربيعة بديل ياسر إبراهيم أمام النجوم فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفقد النادى الأهلى خدمات مدافعه ياسر إبراهيم أمام النجوم الأحد المقبل، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش فى الدورى. واستقر الأورجويانى مارتن لاسارتى على الدفع برامى ربيعة لاعب الفريق، لقيادة الدفاع الأحمر فى مواجهة النجوم،بديلا لياسر إبراهيم الموقوف. Advertisements وكان الاهلى قد فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، ويحتل الأهلى حالياً المركز الثانى فى بطولة الدورى العام خلف المتصدر بيراميدز ويملك كل منهما 64 نقظة.

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