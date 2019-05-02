شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم موقف بوطيب وعنتر طبياً قبل مواجهة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم نادي الزمالك موقف ثنائي الفريق المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر طبيا من رحلة السفر لتونس، قبل مواجهة النجم الساحلى فى إياب دور النصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه كهربا.

ويعاني خالد بوطيب من كدمة فى الركبة، بينما يعاني محمد عنتر من شد فى العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يختار السويسري جروس المدير الفني للفريق القائمة المسافرة بعد انتهاء مران الفريق اليوم.