صراع مرير على المركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال في الليغا

اسماء السيد - بعد ان توج برشلونة بطلا للدوري الإسباني، وضمن كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد احتلال المركزين الثاني والثالث، يتركز الصراع على انتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في الجولات الثلاث المتبقية من الدوري المحلي.

ويحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية و3 نقاط عن فالنسيا و5 نقاط عن أتلتيكو بلباو السادس.

يذكر ان المرحلة السابقة شهدت خسارة الفرق الاربعة. وإذا كان إشبيلية وفالنسيا سبق لهما المشاركة في المسابقة القارية الأهم، فان خيتافي يحلم بالمشاركة فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المرحلة السادسة والثلاثين، يحل برشلونة الذي اقترب من تحقيق حلم الثلاثية ضيفا على سلتا فيغو في مباراة سيلجأ فيها مدربه أرنستو فالفيريدي اغلب الظن الى اراحة أبرز نجوم الصف الأول استعدادا لمواجهة ليفربول في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد ان تقدم عليه بثلاثية نظيفة ذهابا على ملعب كامب نو بفضل ثنائية رائعة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة النهائية للمرة الاولى منذ عام 2015.

ويسعى الفريق الكاتالوني الى تحقيق الثلاثية (الدوري المحلي والكأس ودوري أبطال اوروبا) للمرة الثالثة في مدى 10 سنوات بعد عامي 2009 بقيادة المدرب بيب غوارديولا، وعام 2015 بقيادة لويس أنريكه.

وبلغ برشلونة المباراة النهائية لمسابقة الكأس حيث سيلتقي فالنسيا في النهائي آواخر الشهر الحالي.

ويلتقي ريال مدريد الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم مع ضيفه فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو على وقع خسارته الأخيرة امام جاره المتواضع رايو فايكانو صفر-1.

واعرب مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن غضبه من أداء فريقه في تلك المباراة بقوله "لم نقم بأي شيء منذ بداية المباراة حتى نهايتها. أنا غاضب لأننا أظهرنا صورة سيئة لنا".

وتابع "من أجل الجميع، أتمنى نهاية الموسم بأسرع وقت ممكن".

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ويواجه زيدان ورشة عمل كبيرة لبناء الفريق من جديد بعد ان قاده الى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث سنوات تواليا من 2016 الى 2018 قبل ان يتقدم باستقالته في أيار/مايو 2018.

لكن تجربة ريال مدريد مع المدرب خولن لوبيتيغي لم تنجح، فأقيل من منصبه بعد أربعة أشهر على توليه منصبه وتحديدا بعد الخسارة أمام برشلونة 1-5 في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ثم تولى الأرجنتيني سانتياغو سولاري المهمة خلفا للوبيتيغي فلم تتحسن الامور، ليستعين رئيس النادي فلورنتينو بيريز بزيدان مجددا.

ولا شك بان ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات بقوة حيث ذكرت تقارير صحافية بأنه مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي ادين هازا والدنماركي كريستيان اريكسن.

-صراع المركز الرابع-

وتبدو الفرصة سانحة أمام خيتافي لتعزيز رصيده في المركز الرابع عندما يلتقي جيرونا صاحب المركز السابع عشر. وكان جيرونا اسدى خدمة ليختافي بفوزه على اشبيلية 1-صفر في الجولة الماضية ليخرج من دائرة الخطر بالهبوط مؤقتا.

ويخوض اشبيلية الذي يعول على هدافه الفرنسي وسام بن يدر، مباراة سهلة بدوره عندما يستضيف ليغانيس.

والأمر ذاته ينطبق على فالنسيا الذي يحل ضيفا على هويسكا صاحب المركز الأخير.

يذكر ان فالنسيا استهل الموسم الحالي في دوري الأبطال، لكنه احتل المركز الثالث في مجموعته (وراء يوفنتوس ومانشستر يونايتد) وأكمل المشوار في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث يواجه أرسنال الإنكليزي في نصف النهائي.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ليفانتي مع رايو فايكانو، إسبانيول مع أتلتيكو مدريد، ألافيس مع ريال سوسييداد، إيبار مع ريال بيتيس، بلد الوليد مع أتلتيك بلباو.