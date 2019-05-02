بورتلاند يعادل دنفر وينتزع أفضلية الأرض

اسماء السيد - انتزع بورتلاند ترايل بلايزرز أفضلية الأرض من دنفر ناغتس وعادله 1-1 بفوزه عليه 97-90 الاربعاء، في نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبفضل دفاعه الخانق منذ بداية المباراة وتراجع مستوى دنفر في الارباع الثلاثة الاولى، حسم بورتلاند المواجهة وانتقلت اليه افضلية الارض بحيث سيواجه خصمه على ارضه في المباراتين المقبلتين يومي الجمعة والاحد.

وحرم لاعبو بورتلاند نجم دنفر العملاق الصربي نيكولا يوكيتش من تسجيل أكثر من 16 نقطة، فيما كان افضل مسجل لديهم سي جاي ماكولوم (20 نقطة) والتركي اينيس كانتر (15 نقطة).

وقال يوكيتش الذي احتاج فريقه الى سبع مباريات مرهقة للتغلب على سان انتونيو سبيرز في الدور الاول من البلاي اوف "كانت مباراة غريبة، منحناهم الفوز بسبب افتقادنا للطاقة".

واكتفى يوكيتش، صاحب 37 نقطة في المباراة الاولى التي انتهت بفوز دنفر 121-113، بتسجيل 7 سلات من 17 محاولة، وأضاف زميلاه جمال موراي وبول ميلساب 15 و14 نقطة تواليا.

ووصل تقدم بورتلاند الى 17 نقطة بيد ان المضيف نجح بتقليصه في الربع الاخير الى خمس نقاط.

وتحدث نجم المباراة ماكولوم عن ايقاف يوكيتش (2,13 م و24 عاما) "مع لاعب بهذا الطراز، يجب القيام بكل شيء لوضعه في مواقع صعبة عند التسديد، وقد نجحنا بهذا الامر الليلة".

ويتأهل الفائز في اربع مباريات من أصل سبع ممكنة الى نهائي المنطقة لمقابلة الفائز من مواجهة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين مع هيوستن روكتس (2-صفر).

- عدم توفيق ليلارد -

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وصحيح ان داميان ليلارد نجم بورتلاند لم يكن موفقا (5 من 17 محاولة) واكتفى بتسجيل 14 نقطة بعد خروجه بـ39 نقطة من المباراة الاولى، الا ان فريقه استفاد من الحصار المفروض عليه وتقدم 50-35 بين الشوطين، بسبب اهدار دنفر الكثير من الرميات من خارج القوس (ٍسجل 6 من 29 محاولة في المباراة) ومروره في سلسلة سلبية في الربع الثاني لم يسجل فيها من 10 كرات متتالية.

وشرح مدرب دنفر مايك مالون "في الشوط الاول كانوا اكثر عدوانية واعتمدوا على اللعب البدني... لعبنا جيدا في الدفاع، لكن لوقت طويل لم ننجح بتسجيل كرة واحدة من تلك التسديدات المنحوسة".

تابع "أنا فخور جدا لعودتنا في الشوط الثاني. لكن يجب أن نلعب بهذا الشكل لمدة 48 دقيقة، وهذه النقطة كانت مخيبة اليوم".

واستفاق وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم وراء غولدن ستايت ووريرز في الربع الاخير، فالتقط لاعبوه 14 متابعة هجومية، وقلصوا الفارق من 14 نقطة مطلع الربع الى 5 نقاط قبل 34 ثانية على نهاية الوقت (95-90).

لكن خطأ على مايسون بلاملي وتسجيل رميتين حرتين لرودني هود في آخر 17 ثانية ساهمت بتعبيد طريق الفوز أمام بورتلاند.

وشرح مدرب بورتلاند تيري ستوتس "أحببت كثيرا مقاربتنا. فرضنا الايقاع في الربع الاول، وتابعنا حتى الاستراحة. اعتقد اننا كنا افضل هجوميا من المباراة الاولى. كانت الامور أقل جودة في الشوط الثاني".

وحمل ستوتس كما باقي أعضاء جهازه الفني شارة على ثيابه دعما لاحد أعضاء فريقه الذي تعرض لحادث سير مع عائلته الاسبوع الماضي.

وعن محاولة كبح جماح يوكيتش، أحد نجوم الدوري في هذا الموسم، أضاف "اعتقدت اننا ضغطنا عليه أكثر من ذلك. لم يحصل على كرات سهلة كما في المباراة الاولى. لكنه التقط متابعات هجومية كثيرة (14). كنا محظوظين لعدم التعرض لاضرار اضافية".

ويلعب الخميس ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز على أرض فيلادلفيا سفنتي سيكسرز والنتيجة متعادلة بينهما 1-1.