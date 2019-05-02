انت الان تتابع رئيس الزمالك يهاجم قطر: الراجل يطلع جواب جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ ص

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على قناة beIN sports، وبعض المواقع القطرية، بسبب الإشارة في بعض التقارير، الأربعاء، إلى طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض الرحيل رسميًا عن النادي، وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، إن هناك تربصا به من المنتمين لدولة قطر، بسبب موقفه ضدهم ردًا على دعمهم لعدد من الجماعات الإرهابية، معلقًا: «لن ينسوا موقفي ضدهم».

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واستمر في حديثه: «الراجل في قطر يطلع الجواب اللي طلب فيه جروس الرحيل عن الزمالك، كل ما يقومون بترديده في هذه الفترة هدفهم منه هدم استقرار الفريق وإيقاف مسيرته في بطولة الكونفدرالية». وكان الحساب الرسمي لقناة «beIN sports» الإخبارية، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،