انت الان تتابع خميسك أوروبي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

أرسنال

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما تقام مباراتان قويتان في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، الأولى ستجمع أرسنال الإنجليزي ضد فالنسيا الإسباني، والثانية سيحل فيها تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على إينتراخت فرانكفورت الألماني. والدوري المصري يشهد لقاء بين إنبي وبتروجت، كما تتجه الأضواء في السعودية إلى مواجهة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين (كأس السعودية)، ويسعى العميد لتحقيق لقبه الثاني على التوالي والعاشر منذ تأسيس النادي.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - مواعيد مباريات الدوري الأوروبى اليوم والقنوات الناقلة أرسنال الإنجليزي × فالنسيا الإسباني – في تمام الساعة التاسعة مساء - على قناة (beIN SPORTS HD 1) إينتراخت فرانكفورت الألماني × تشيلسي الإنجليزي – في تمام الساعة التاسعة مساء

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