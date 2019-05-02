الصحف الإنجليزية تتغنى بميسي: العبقري الذي قتل كلوب

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تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق فوز كبير على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقاد ميسي الفريق الكتالوني إلى فوز غال على الريدز، مسجلا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الأول. واستحوذت المباراة على اهتمام كبير من الصحافة الإنجليزية، التي أبرزت تألق الساحر الأرجنتيني ميسي اللافت خلال اللقاء، ترصد «التحرير» أهمها في السطور التالية..

ميرور عبقرية ميسي تحسم المواجهة.. خطورة رجال كلوب لمدة ساعة لم تمنع مشاهدة الهدف رقم 599 والهدف رقم 600 مترو العبث.. ميسي يعاقب ليفربول على الفرص الضائعة ستار ميسي يعاقب كلوب بعنف ويقتل الريدز بهدفه رقم 600 تايمز ميسي الساحر.. ركلة حرة مذهلة تحبط معسكر ليفربول أي سبورت هدف ميسي رقم

ميرور عبقرية ميسي تحسم المواجهة.. خطورة رجال كلوب لمدة ساعة لم تمنع مشاهدة الهدف رقم 599 والهدف رقم 600 مترو العبث.. ميسي يعاقب ليفربول على الفرص الضائعة ستار ميسي يعاقب كلوب بعنف ويقتل الريدز بهدفه رقم 600 تايمز ميسي الساحر.. ركلة حرة مذهلة تحبط معسكر ليفربول Advertisements أي سبورت هدف ميسي رقم 600 يهزم ليفربول جارديان ميسي من كوكب آخر.. أسقط ليفربول غير المحظوظ بالهدف رقم 600 تيليجراف المايسترو ميسي.. سجل هدفا مذهلا ويصل للرقم 600.. وترك حلم كلوب في دوري أبطال أوروبا معلقًا بخيط رفيع إكسبرس عبقرية خالصة.. ميسي يدفن ليفربول بهدف رائع ويحل برشلونة ضيفا على ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «أنفيلد»، فى إياب نصف نهائى البطولة. وتنتظر «الريدز» مهمة ثقيلة لتعويض الخسارة بثلاثية والعبور للنهائي.

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