انت الان تتابع ديربي بترولي ملتهب بين إنبي وبتروجت في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

نادي إنبي Advertisements

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة السابعة مساء، اليوم الخميس، لقاء نادي إنبي أمام نظيره بتروجت، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد السويس الجديد، شهد تعادل بتروجت أمام إنبي سلبًا، وكان يدرب إنبي حينها خالد متولي، وكان يدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي محمود البنا، وعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد سيد التلاوي، بينما كان إسماعيل عبد القادر حكمًا رابعًا.

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق 3 نقاط عن الداخلية صاحب المركز السابع عشر، وبفارق 5 نقاط عن المتذيل النجوم الذي يأتي في المركز