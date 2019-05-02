سان جيرمان يسعى لتعويض رابيو من أياكس

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوفه بنجم أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الخميس، فإن سان جيرمان يرغب في تعويض الرحيل المرتقب للاعب الوسط، أدريان رابيو، بعد انتهاء عقده.

ويدرك سان جيرمان، أن هناك أكثر من نادٍ يتابع دي بيك "22 عامًا"، من أجل ضمه في الصيف، خاصةً إنتر ميلان، لذلك يستعد مسؤولو النادي الباريسي، لعرض 50 مليون يورو على أياكس، من أجل ضم متوسط ميدانه.

ويعتبر دي بيك من أبرز مواهب أياكس الصاعدة، هذا الموسم، بجانب الهولنديين الآخرين، فرينكي دي يونج، الذي وقع بالفعل لبرشلونة الإسباني، وماتياس دي ليخت.

وسجل دي بيك هدف فوز أياكس على توتنهام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما هز أيضًا شباك يوفنتوس لحساب ربع النهائي.