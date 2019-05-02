رئيس اتحاد جدة: سنحارب من أجل كأس خادم الحرمين

أبدى لؤي ناظر، رئيس اتحاد جدة السعودي، تفاؤله بتحقيق الفريق للقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثانية على التوالي.

وقال ناظر، في تصريحات صحفية: "أراهن على لاعبي فريقي، اللاعبون يتمتعون بالجاهزية وسوف يحاربون إلى آخر لحظة.. أنا متفائل جدا، وكل المؤشرات في الفريق الاتحادي قبل صافرة اللقاء تبدو إيجابية".

وتابع: "لا يوجد شيء مقلق لنا، مباريات الكؤوس مختلفة، وسنكون في الموعد".

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وأضاف: "مؤمن بقوة فريق التعاون، الفريق القوي والمنظم، الذي يحقق نتائج مميزة في الدوري السعودي.. طالبنا اللاعبين باحترام الخصم، وتقديم البطولة كهدية للجماهير الوفية".

ويواجه اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصل الاتحاد للمباراة النهائية بعد تغلبه على النصر، فيما تأهل التعاون عقب مفاجأة مدوية، عندما حقق الانتصار بخماسية تاريخية على الهلال في نصف النهائي.