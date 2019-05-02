ديل بوسكي: ميسي مثل زيدان أو أفضل

تحدث فيسنتي ديل بوسكي، اللاعب والمدرب السابق لريال مدريد، عن الحلم الذي لم يتحقق في مسيرته.

وقال ديل بوسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس: "إذا كنا نتحدث عن الأحلام، فكنت أود تدريب ميسي".

وأضاف: "لقد دربت رونالدو (الظاهرة)، زيدان، كارلوس، ريدوندو.. إنهم لاعبون رائعون، رائعون.. ميسي في نفس المستوى أو أعلى".

وواصل المدرب المتوج بمونديال 2010: "ميسي لاعب متكامل.. لديه إمكانيات لا يملكها أي شخص تقريبًا، شغفه لا ينتهي أبدًا، وهذا أمر مهم للغاية للاعب كرة قدم.. لقد اعتنوا به في برشلونة".

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واستطرد: "المشجعون يتمتعون عندما يرون ميسي يلعب.. أعتقد أنهم يشعرون بالجنون، حتى عندما يلعب في المباريات السهلة".

وتابع ديل بوسكي: "لقد تدرب في برشلونة تحت قيادة جوارديولا ولويس إنريكي وفالفيردي.. جميعهم يدركون قيمته جيدًا، وجميعهم أخرجوا منه ما يتمنى".

وعن عدم تتويج "البرغوث" بالمونديال، قال: "كأس العالم لن يهدر أي شيء حققه ميسي".

وحول اختيار ميسي اللعب للأرجنتين بدلًا من إسبانيا، أجاب: "ميسي كان يمكن أن يكون قيمة كبيرة لنا.. أعرف أن الاتحاد الإسباني بذل كل الجهود والمحاولات، لإقناعه بارتداء قميص المنتخب، لكنه رفض لأنه أراد اللعب من أجل بلاده".