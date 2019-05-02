شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. صعود "طويق" و"العلا" إلى الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

استطاع فريقا العلا وطويق الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي المقبل. جاء ذلك عقب مباريات نصف نهائي دورة الصعود التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، والتي جمعت فريق نادي طويق بفريق نادي عرعر، وفريق نادي العلا مع فريق نادي حراء.

وجاء تأهل الفريقين بعد فوزهما اليوم (الأربعاء) في نصف نهائي دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى وتأهلهما إلى المباراة الختامية التي ستقام بعد غدٍ الجمعة على صالة الهيئة العامة للرياضة (الخضراء) بالدمام. وتأهل فريق طويق بعد فوزه على عرعر بنتيجة 10-3، فيما جاء تأهل فريق العلا بعد تغلبه على حراء بنتيجة 9-6. فيما ستكون مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي ستجمع فريق عرعر وحراء والتي ستقام يوم الجمعة أيضًا على صالة نادي النهضة بالدمام .

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وكانت أضلاع نصف نهائي دورة الصعود لأندية الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي المقبل، قد اكتملت يرم (الأثنين) الماضي بعد تأهل أندية (طويق، حراء، عرعر، العلا)، في ختام مباريات الدور التمهيدي.

وفي المجموعة الأولى أنهى فريق طويق الدور الأول من دورة الصعود بتحقيق العلامة الكاملة محققاً النقطة التاسعة بعد فوزه على فريق الصحاري بنتيجة 6-4، وفي المواجهة الثانية ظفر فريق حراء بطاقة التأهل الثانية بعد انتصاره على فريق السروات بنتيجة 5-3. ولحساب المجموعة الثانية تأهل فريقا عرعر والعلا سوياً، بعد تعادلهما بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النهضة، فيما فاز فريق وج على فريق جرش بنتيجة 6-1.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" عبر رئيس مجلس إداره نادي العلا علي بن سعد جبر، عن سعادته الغامرة بالاستحقاق الذي حققه نادي العلا ، وقال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ويسعدني أن ازف لاهالي العلا صعود ناديهم إالى الدوري الممتاز بعد فوزهم اليوم على حراء بنتيجة 9/6، وأقدم شكري وتقديري لجميع من ساندنا في مشوارنا للصعود، وأخص بالذكر أعضاء مجلس الادارة والجهازين الفني والاداري للفريق.