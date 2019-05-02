ابتكار بيدرو يصطدم بإبهار سييرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يملك التشيلي خوسيه لويس سييرا (50 عاما) عصا سحرية بالنسبة للاتحاديين، فقد حول مسار الفريق بنسبة 180 درجة، وحول المؤشر من الهبوط إلى الصعود والإبهار، في حين يعد البرتغالي بيدرو إيمانويل (44 عاما) أحد مفاجآت الموسم الكروي، مدربا مبتكرا يقدم نفسه مع التعاون بصورة مختلفة في كل مرة.. والسؤال المطروح في النهائي اليوم: من ينتصر حتى النهاية؟

بيدرو ايمانويل «التعاون»

• لم يحقق أي بطولة منذ أن دخل مجال التدريب.

• سياسة التدوير لكل بطولة على حدة.

• قوة التعاون تكمن بمعدل لياقة بدنية مثالية ليكمل أكثر من 120 دقيقة بالرتم نفسه.

• يقدم كرة هجومية جماعية ولا يعتمد على اللاعب الأوحد.

• يمتاز بالكرة المرتدة السريعة بشكل مثالي.

Advertisements

• نقطة الضعف في الخط الخلفي، حيث يلعب بأسلوب اللعب المفتوح مع الفرق القريبة من مستواه.

• أسلوب الضغط العالي لم يعتد عليه من قبل الخصوم مما يشكل ارتباكا وأخطاء متكررة.

خوسيه لويس سييرا «الاتحاد»

• حقق الدوري التشيلي مرتين مع فريقي يونيون اسبانيولا وفريق كولو، وبطولة الكأس التشيلي مرة مع الفريق نفسه، ومع الاتحاد بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد.

• يملك حلولا فردية تساعده على النجاح ممثلة في فهد المولد ورومارينهو.

• أسهم في الابتعاد عن شبح الهبوط وظهر الاتحاد بشخصية البطل مستثمرا الدعم الجماهيري.

• أعاد الفريق بعد رفع بعض الضغوط النفسية عنه.

• يمتاز الفريق بمعدل لياقي جيد يجعله قادرا على الحسم في الأوقات الإضافية.

• الوقت لم يسمح للمدرب في خلق لاعب بديل والدلالة على ذلك تبيدل فهد المولد ورومارينهو تفاديا للإصابات.