شكرا لقرائتكم فى عيد ميلاده الـ44.. 15 بطولة تزين مشوار أحمد حسن الصقر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتفل الكرة المصرية بعيد ميلاد أحد رجالها المخلصين الذى لعب لأكبر الأندية المصرية الإسماعيلى والأهلى والزمالك، إنه الصقر أحمد حسن، الذى أتم الـ44 عاما، حيث إنه من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة مغاغة بالمنيا.

وحصد "الصقر" العديد من الألقاب مع الأنجية التى لعب لها بجانب الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

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ونجح فى حصد بطولات كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007، وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.