شكرا لقرائتكم محمود متولى يدعم الإسماعيلى أمام الاتحاد فى الكأس وغياب مجدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب المدافع محمد مجدى عن مواجهة فريقه الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى الأحد المقبل، فى منافسات كأس مصر بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات. ويعود محمود متولى مدافع الفريق لصفوف الدراويش بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأخيرة فى الدورى للإيقاف، التى انتهت بفوز الحرس بهدف نظيف. Advertisements وأصبح متولى جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق، فى مباراته أمام الاتحاد السكندرى الأحد المقبل بدور الــ8 لكأس مصر.

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