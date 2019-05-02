شكرا لقرائتكم إنبي وبتروجيت.. طارق مجدي حكما للمباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختارت طارق مجدي لإدارة مباراة إنبي وبتروجت اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 لدوري القسم الأول ، ويعاونه حازم أبو الوفا ومحمد عبد القادر، وقطب حسن حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد العزيز وأحمد جمال حكماً خامساً.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .