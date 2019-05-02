شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى معسكر الاتحاد المغلق استعدادا للإسماعيلى للكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان معسكر مغلق بالقاهرة ابتداء من اليوم وحتى موعد مباراة الإسماعيلى المقرر لها الأحد المقبل بملعب الجبل الأخضر. واختار حلمى طولان 22 لاعبا للمعسكر: حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى الدفاع:محمود شعبان وأحمد توفيق ومحمد ناصف وسيد سالم ومحمد بازوكا ومحمد أنور ومحمود رزق ولاس سليفا وكريم الديب ومحمد عادل Advertisements الوسط: عمار حمدى ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وكريم ممدوح وأحمد داودا ورزاق سيسيه الهجوم: خالد قمر ومحمد جدو وتشوكا جدير بالذكر أن محمد مصيلحى رئيس الاتحاد قام بصرف مكافأة الفوز على النجوم، تحفيزا للاعبين لإسعاد جماهير الإسكندرية وتحقيق حلم بطولة كأس مصر.

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