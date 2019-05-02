شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكماً لمباراة إنبى وبتروجت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم طارق مجدى لإدارة مباراة إنبى وبتروجت اليوم، الخميس، ضمن الجولة 31 لدورى القسم الأول، ويعاونه حازم أبو الوفا ومحمد عبد القادر، وقطب حسن حكماً رابعاً، وكل من وليد عبد العزيز وأحمد جمال حكماً خامساً.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكهم 37، ومازالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38.