شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الصقر.. 7محطات لا تنسى بمسيرة "صائد البطولات والألقاب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ44، فهو من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.

“الصقر” تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

أفضل لاعب فى أمم إفريقيا 2006

الأداء الذى قدمه أحمد حسن فى كأس الأمم الأفريقية 2006، والتى استضافتها مصر استطاع أن يقود به الفراعنة للفوز بالكأس للمرة الرابعة، جعله يتوج بلقب أفضل لاعب فى البطولة، متفوقا على عدد من النجوم، أبرزهم دروجبا وصامويل وإيتو وغيرهم بعدما سجل 4 أهداف خلالها كهداف للمنتخب المصرى.

أفضل لاعب فى أمم أفريقيا 2010

عقب الفشل فى التأهل لكأس العالم 2010 بالخسارة أمام الجزائر فى المباراة الفاصلة قاد أحمد حسن بأهدافه الثلاثة فى البطولة كتيبة اللاعبين المصريين فى رحلة الحفاظ على كأس أمم أفريقيا بأنجولا، فى غياب أبوتريكة وبركات وعمرو زكى.

أحمد حسن كان أفضل لاعبى البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعدما قاد الفراعنة للبطولة السابعة فى تاريخ المنتخب المصرى والرابعة فى تاريخه، ليبتعد بلقب أكثر لاعبى القارة فوزا بالبطولة.

عميد لاعبى العالم

فى عام 2012 استطاع أحمد حسن أن يخطف لقب عميد لاعبى العالم من السعودى محمد الدعيع عقب مشاركته الدولية رقم 179 أمام كينيا ليصبح أكثر لاعبى العالم مشاركة مع منتخب بلاده.

أحمد حسن هو ثانى مصرى يحصل على هذا اللقب بعد مواطنه حسام حسن الذى سبق وناله عام 2001.

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صائد البطولات

“الصقر” تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

حصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

الاعتزال بعد صيد الألقاب

في 30 نوفمبر 2013 أعلن الصقر عن اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 ويعد أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الاندية التي لعب لها داخل وخارج مصر .

مدير الفراعنة

تولى أحمد حسن منصب مدير منتخب مصر إبان تولى شوقى غريب المسئولية الفنية للفراعنة، ورغم أن المنتخب الوطنى لم يحقق أية إنجازات فى هذه الفترة، لكن يحسب للصقر توليه هذا المنصب الهام فى بداية مشواره بعد اعتزال الساحرة المستديرة.

مدير فنى

وخاض الصقر أولى تجاربه على مقعد المدير الفنى، حينما تولى المسئولية الفنية لبتروجت، ورغم أن الفريق البترولى لم يحقق النتائج المرجوة ورحل الصقر عن الفريق البترولى، إلا أنه اكتسب خبرة تؤهله للتوغل فى المناصب الفنية مستقبلا.