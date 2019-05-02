سوبر كورة.. هل ينتظر الدرع مباراة القمة 118 لحسم لقب الدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملامح بطل الدورى الممتاز خلال الموسم الحالى باتت أكثر وضوحا، بعد تعطل ماكينة انتصارات بيراميدز أمام المقاصة بالتعادل الإيجابى وفوز الأهلى الثمين أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وتساويه فى النقاط مع المتصدر بيراميدز، برصيد 64 نقطة، ولكن نتيجة المواجهات المباشرة تمنح بيراميدز الصدارة أمام المارد الأحمر. هل ينتظر الدرع مباراة القمة 118 لحسم لقب الدورى؟.. للتفاصيل اضغط هنا

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