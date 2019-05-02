الإسماعيلى يستعيد جهود محمود متولى أمام زعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإسماعيلى جهود محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء عقوبة إيقافه إثر حصوله على ثلاثة إنذارات. وبات محمود متولى جاهزاً للمشاركة ضمن صفوف الفريق الذى يستعد لخوض مواجهة أمام الاتحاد السكندرى الأحد المقبل بدور الــ8 لكأس مصر. فى ذات السياق سيفتقد الفريق لجهود محمد مجدى قلب الدفاع فى مواجهة الاتحاد لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء حرس الحدود بالدورى.

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