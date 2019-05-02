شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد حسن، عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ44 فهو من مواليد 2 مايو 1975 فى مدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا.

"الصقر" تمكن من الفوز بألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية وكذلك الأندية الأوروبية ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية.

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حصل الصقر على العديد من البطولات، منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.