"قصة صور " فلفل وعلى .. أسدين مرمى اليد البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك فريق كرة اليد بنادى الزمالك أسدين فى حراسة المرمى يمتلكان قوة دفاعية فى هذا المركز تميز أى فريق وهما الثنائى محمد على و محمود خليل " فلفل " .
ظهرت قوة الثنائى على الفريق الأبيض الذى نجح فى الحصول على الدورى و السوبر الأفريقى و البطولة الأفريقية للاندية موسم 2018 / 2019 .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حماس و إصرار الثنائى على تحقيق المزيد من النجاحات مع القلعة البيضاء فى الصور التالية :
محمد على
فلفل فى أولمبياد البرازيل
فلفل مع الكأس
فلفل مع بطولات الزمالك هذا الموسم
فلفل
محمد على خارج الملعب
محمد على فى لقطة حماس
محمد على يحمل درع الدورى
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