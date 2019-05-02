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"قصة صور " فلفل وعلى .. أسدين مرمى اليد البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك فريق كرة  اليد بنادى الزمالك أسدين فى حراسة  المرمى يمتلكان قوة دفاعية فى هذا المركز تميز أى فريق وهما الثنائى محمد على و محمود خليل " فلفل " .

 ظهرت قوة الثنائى  على الفريق الأبيض الذى نجح فى الحصول على الدورى و السوبر الأفريقى و البطولة الأفريقية للاندية موسم 2018 / 2019 .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حماس و إصرار الثنائى على تحقيق المزيد من النجاحات مع القلعة البيضاء فى الصور التالية :

محمد على
محمد على

 

فلفل فى أولمبياد البرازيل
فلفل فى أولمبياد البرازيل

 

فلفل مع الكأس
فلفل مع الكأس

 

فلفل مع بطولات الزمالك هذا الموسم
فلفل مع بطولات الزمالك هذا الموسم

 

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فلفل
فلفل

 

محمد على خارج الملعب
محمد على خارج الملعب

 

محمد على فى لقطة حماس
محمد على فى لقطة حماس

 

محمد على يحمل درع الدورى
محمد على يحمل درع الدورى

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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