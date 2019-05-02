شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور " فلفل وعلى .. أسدين مرمى اليد البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك فريق كرة اليد بنادى الزمالك أسدين فى حراسة المرمى يمتلكان قوة دفاعية فى هذا المركز تميز أى فريق وهما الثنائى محمد على و محمود خليل " فلفل " .

ظهرت قوة الثنائى على الفريق الأبيض الذى نجح فى الحصول على الدورى و السوبر الأفريقى و البطولة الأفريقية للاندية موسم 2018 / 2019 .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حماس و إصرار الثنائى على تحقيق المزيد من النجاحات مع القلعة البيضاء فى الصور التالية :



محمد على



فلفل فى أولمبياد البرازيل



فلفل مع الكأس



فلفل مع بطولات الزمالك هذا الموسم

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فلفل



محمد على خارج الملعب



محمد على فى لقطة حماس