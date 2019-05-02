شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمات وأفراح أبريل..حدث غير مسبوق ينتظر الزمالك فى شهر مايو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فريق الزمالك كان متألقاً على الصعيد الافريقى خلال شهر أبريل بعدما أطاح بمنافسه حسنية أغادير المغربى خارج الكونفدرالية ليضرب موعداً مع النجم الساحلى التونسى فى الدور قبل النهائى للبطولة إلا أن الفارس الأبيض أضاع قمة مسابقة الدوري خلال هذا الشهر حينما تعرض للخسارة مرتين الأولى من المصرى البورسعيدى والثانية من بيراميدز لتصبح فرصة تتويجه بالدورى محل جدل شديد وسط صراع ساخن من الاهلى وبيراميدز

ولعب الزمالك خلال شهر أبريل 7 مباريات فاز فى 4 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة حيث أفتتح مبارياته هذا الشهر بالفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع حسنية أغادير المغربى ثم خسر من المصرى البورسعيدى 2-1 ثم عاد ليفوز على حسنية أغادير بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى بهدفين دون رد ثم عاد مجدداً وخسر من بيراميدز بهدف دون رد وأخيراً فاز على النجم الساحلى بهدف دون رد

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وتنتظر الفارس الأبيض مواجهات مصيرية خلال شهر مايو سواء على الصعيد الافريقى أو المحلى حيث يفتتح مشواره فى هذا الشهر بمواجهة الاياب مع النجم الساحلى فى تونس والمقرر لها الاحد المقبل وإذ تمكن من خطف تذكرة التأهل للمباراة النهائية للكونفدرالية سيكون حدث غير مسبوق حيث سيظهر الزمالك للمرة الاولى فى نهائى هذه البطولة بمسماها الجديد والذى لم يتوج بلقبها إلا الأهلى ، وسيواجه الفارس الابيض نظيره وادى دجلة فى 9 مايو ثم يلاقى الداخلية 12 مايو ثم يلاقى الانتاج الحربى 15 مايو ثم يلعب يومى 19 و 26 مايو مباراتى الذهاب والاياب لنهائى الكونفدرالية حال صعوده ، وسيلاقى الجونة فى مباراة لم يتحدد موعدها بعد .