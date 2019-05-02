ساديو ماني: “نحن جميعًا واثقون من تقديم كل شيء للفريق،و سنبذل كل جهودنا للحصول على نتيجة...

صرح النجم السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن لا يوجد غيرة بينه وبين النجم المصرى محمد صلاح زميله بالفريق، وقال أنهما يساعدان بعضهما البعض من أجل مصلحة نادى ليفربول.

وصرح ساديو مانى بالمؤتمر الصحفى لمباراة فريقه ضد برشلونة بنصف نهائى دورى الأبطال: “نحن نشد من أزر بعضنا البعض،في كل مباراة، و نقدم كل شيء للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية،و من المهم أن يكون لدى ليفربول لاعبون يساعدون بعضهم البعض”.

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وعن زميله السابق بالفريق ولاعب برشلونة الحالى فيليب كوتينيو قال: “إنه لاعب ممتاز وأنا أشعر بالغيرة عليه من برشلونة لحصولهم عليه، أنه شخص يعمل بعزيمة”.

و قد حقق نادي برشلونة الفوز بثلاثية نظيفة علي ليفربول بملعبه الكامب نو