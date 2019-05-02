ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز.. وقائمة الهدافين بعد تألق أحمد علي.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه، طلائع الجيش، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي الأهلي، وليد أزارو، وعلي معلول، فيما أحرز إسلام جمال هدف الجيش الوحيد من ضربة جزاء.

وكان نادي بيراميدز قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مصر المقاصة، 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار نفس الجولة.

وسجل هدف بيراميدز عبد الله السعيد، فيما أحرز للمقاصة جون أنطوي.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ64 نقطة من 28 مباراة، ليظل في المركز الثاني، خلف بيراميدز المتصدر، والذي يمتلك نفس عدد النقاط، من 30 لقاء، متفوقا على المارد الأحمر في المواجهات المباشرة، ثم يأتي الزمالك ثالثا ب60 نقطة، من 27 مواجهة، حيث تم تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي، لارتباطه بالكونفدرالية.

ترتيب الدوري

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وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.

مباريات الأهلي: النجوم- الإسماعيلي- إنبي - سموحة- المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الإسماعيلي- دجلة- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.

مباريات بيراميدز: المصري، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، عزز أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، صدارته للقائمة بعد تسجيله هدفين في هذه الجولة، ليرفع رصيده لـ 17 هدفا، يليه خالد قمر بـ14 هدفا، ثم محمود علاء بـ13 هدفا.