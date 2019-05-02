ميسي يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب في جولة نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب في جولة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وضمت قائمة المرشحين ثنائي آياكس الهولندي فرينكي دي يونج وفان دي بييك، إلى جانب ثنائي برشلونة الإسباني لويس سواريز وليونيل ميسي.
والتقى آياكس مع توتنهام الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب وايت هارت لين،وتمكن الفريق الهولندي من الفوز بهدف دون رد سجله دي بييك.
على الجانب الآخر حقق برشلونة فوزًا على ليفربول بثلاثية دون رد على ملعبه كامب نو، وافتتح سواريز أول أهدافه بالبطولة في مرمى فريقه السابق، وسجل ميسي هدفين.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين آياكس وتوتنهام ستقام يوم الأربعاء المقبل، بينما يحل برشلونة ضيفًا على ليفربول يوم الثلاثاء.
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