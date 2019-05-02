تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد لابأس به من المباريات الهامة في البطولات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة: الدوري المصري Advertisements 07:00 ـ إنبي VS بتروجت ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الأوروبي 09:00 ـ آرسنال VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 09:00 ـ إينتراخت فرانكفورت VS تشيلسي ـ القناة القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD

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