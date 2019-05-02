بعد اعتذار "الكأس".. علاء نوح مديرًا فنيًا لأبوقير للأسمدة

بعد إعلان تولى النجم احمد الكأس منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي وتقديمه اعتذارًا عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير فني لفريق

ابو قير للأسمدة أعلن مجلس أدارة نادي ابو قير للأسمدة عن تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريقليقود الأسمدة في الموسم المقبل.

وكان علاء نوح سبق وتولى تدريب عدة أندية بدوري الدرجة الأولى منها الترسانة و الأوليمبي و السويس والرجاء وفاركو ونجح في تقديم نتائج طيبة مع عدد كبير منها .