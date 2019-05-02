بعد إعلان تولى النجم احمد الكأس منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي وتقديمه اعتذارًا عن عدم الاستمرار في مهمته كمدير فني لفريقابو قير للأسمدة أعلن مجلس أدارة نادي ابو قير للأسمدة عن تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريق
وكان علاء نوح سبق وتولى تدريب عدة أندية بدوري الدرجة الأولى منها الترسانة و الأوليمبي و السويس والرجاء وفاركو ونجح في تقديم نتائج طيبة مع عدد كبير منها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتذار "الكأس".. علاء نوح مديرًا فنيًا لأبوقير للأسمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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