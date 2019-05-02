أحمد الكأس مديرًا فنيًا للأوليمبي

بعد اجتماع دام لأولى ساعات صباح الخميس أعلن مجلس أدارة النادي الأوليمبي عن تعيين نجم الأوليمبي السابق والمدير الفني الحالي لابوقير للأسمدة احمد الكأس مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم ليقود الفريق في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وكان التعاقد مع احمد الكأس مطلبا جماعيا داخل النادي الأوليمبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مع فريق ابو قير للأسمدة ومنافسته على الصعود للدوري الممتاز حتى الأسابيع الأخيرة بعدما كان احد فرق المؤخرة في الدوري.

Advertisements

ومن المنتظر أن يقوم احمد الكأس بتشكيل جهازه الفني وتقديمه لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة.

المعروف أن احمد ساري كان يتولى تدريب الأوليمبي في نهاية الموسم الماضي وحقق نتائج طيبة بعدما تولى تدريب الفريق وهو بعيد عن المنافسة على قمة مجموعة بحري لكنه في النهاية تراجع وفشل في الصعود للدوري الممتاز.