رياضة | قبول استقالة رئيس الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول استقالة رئيس الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية استقالة الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال السعودي بعد أيام من إقالة مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على "تويتر": "رئيس مجلس الإدارة يوافق على استقالة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد، ويصدر قراراً بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الحالي".

وشغل الأمير محمد منصب رئاسة الهلال بين العامين 2004 و2008، وعاد إلى المنصب في سبتمبر الماضي بعد إقالة سامي الجابر.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق نقطة خلف النصر، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

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رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.