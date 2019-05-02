رياضة | ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو ريال مدريد، من حسم صفقة من العيار الثقيل لتكون ضمن التدعيمات الجديد للفريق الملكي خلال الصيف المقبل.

وكشفت تقارير إسبانية أن الفرنسي زيدان، طلب من إدارة الميرينجي التعاقد مع الدولي الفرنسي فيرلاند مندي، لاعب أولمبيك ليون، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم الجديد، ليكون خليفة مارسيلو في الفترة المقبلة.

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وكانت تقارير عديدة قد تداولت رحيل مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي لريال مدريد، خلال الصيف المقبل قبل قدوم زيدان.

وكان مندي قد انضم لصفوف ليون في موسم 2017، وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في موسم 2023.